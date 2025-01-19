Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли пару Эррани/Паолини во 2-м круге АО-2025

В Мельбурне завершился матч второго круга парного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер и итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Игра закончилась победой россиянок со счётом 7:5, 7:5.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили столько же двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету их соперниц четыре выигранных брейк-пойнта из шести. Они ни разу не подали навылет и не совершили ни одной двойной ошибки.

В 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Австралии Андреева и Шнайдер сыграют с хозяйками корта Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.