Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли пару Эррани/Паолини во 2-м круге АО-2025
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В Мельбурне завершился матч второго круга парного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер и итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Игра закончилась победой россиянок со счётом 7:5, 7:5.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|5
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|7
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили столько же двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету их соперниц четыре выигранных брейк-пойнта из шести. Они ни разу не подали навылет и не совершили ни одной двойной ошибки.
В 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Австралии Андреева и Шнайдер сыграют с хозяйками корта Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.
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