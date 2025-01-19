Томми Пол разгромил испанца в 1/8 финала Australian Open — 2025, отдав ему всего три гейма

В Мельбурне на Australian Open — 2025 завершился матч 1/8 финала между 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом и 66-м в мировом рейтинге испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Встреча закончилась победой Пола в трёх сетах — 6:1, 6:1, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Пол восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. Его соперник выполнил два эйса и заработал два брейк-пойнта, которые не смог реализовать. Он также не совершил ни одной двойной ошибки.

Соперником Пола в четветьфинале Australian Open — 2025 станет победитель матча 1/8 финала между второй ракеткой мира Александром Зверевыи из Германии и французом Уго Умбером, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP.