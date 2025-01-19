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Вероника Кудерметова и Эна Сибахара проиграли во втором круге AO-2025 в парном разряде

Вероника Кудерметова и Эна Сибахара проиграли во втором круге AO-2025 в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и японка Эна Сибахара проиграли во втором круге парного турнира Australian Open — 2025 дуэту Ван Синьюй (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай). Матч окончился со счетом 6:1, 7:5 в пользу дуэта из Китая.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
19 января 2025, воскресенье. 06:45 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
В. Кудерметова Э. Сибахара
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
В. Синьюй Ч. Сайсай

Матч продолжался 1 час 30 минут. На счету китаянок два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Российско-японский дуэт не выполнил ни одной подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге Australian Open Ван Синьюй и Чжэн Сайсай сыграют с россиянкой Камиллой Рахимовой и представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

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