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Кори Гауфф после победы оставила на камере надпись об уходе TikTok из США

Кори Гауфф после победы оставила на камере надпись об уходе TikTok из США
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Победительница US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после матча с олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич в четвёртом круге Australian Open — 2025 оставила надпись на камере о ситуации с TikTok в США.

«Покойся с миром TikTok в США», — написала Гауфф на камере, добавив разбитое сердце.

Фото: Скриншот

Ранее стало известно, что TikTok отключили в США: соцсеть пропала из американских App Store и Google Play, а американцы жалуются на вечную загрузку видео.

Встреча Гауфф с Бенчич продлилась 2 часа и 29 минут. В её рамках Кори восемь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Белинды один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Australian Open — 2025 Гауфф сразится с 12-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (11).

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