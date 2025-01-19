Карлос Алькарас на отказе Джека Дрейпера вышел в 1/4 финала Australian Open — 2025

Чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в четвёртом круге Australian Open — 2025 18-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча не была доиграна из-за травмы британца и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу испанца.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Испанский теннисист четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету британца пять подач навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.