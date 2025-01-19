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Карлос Алькарас оставил послание на камере для Джека Дрейпера после их матча на АО-2025

Карлос Алькарас оставил послание на камере для Джека Дрейпера после их матча на АО-2025
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оставил надпись на камере в адрес Джека Дрейпера после снятия британца в их матче четвёртого круга Australian Open — 2025. Встреча не была доиграна из-за травмы Дрейпера и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу испанца.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 08:05 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		1
7 		6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Ты будешь там, где заслуживаешь быть. Скорейшего восстановления!» — написал Алькарас на камере.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Матч продолжался 1 час 36 минут. Испанский теннисист четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету британца пять подач навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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