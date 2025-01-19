Карлос Алькарас оставил послание на камере для Джека Дрейпера после их матча на АО-2025

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оставил надпись на камере в адрес Джека Дрейпера после снятия британца в их матче четвёртого круга Australian Open — 2025. Встреча не была доиграна из-за травмы Дрейпера и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу испанца.

«Ты будешь там, где заслуживаешь быть. Скорейшего восстановления!» — написал Алькарас на камере.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Матч продолжался 1 час 36 минут. Испанский теннисист четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету британца пять подач навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.