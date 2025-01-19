Карлос Алькарас добился выдающегося достижения на турнирах «Большого шлема»

Чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком Открытой эры, во второй раз вышедшим в четвертьфинал каждого из мэйджоров в мужском одиночном разряде.

Сегодня, 19 января, Алькарас пробился в 1/4 финала Australian Open — 2025. Его встреча с 18-й ракеткой мира Джеком Дрейпером не была доиграна из-за травмы британца и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу испанца.

Соперником Алькараса в четвертьфинале Australian Open станет победитель матча между седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Иржи Легечкой из Чехии.