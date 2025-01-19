Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2025, женщины: результаты матчей 19 января

Australian Open — 2025, женщины: результаты матчей 19 января
Комментарии

Сегодня, 19 января, состоялся восьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Результаты 19 января:

  • Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:2;
  • Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 5:7, 6:2, 6:1;
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6, 6:0;
  • Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:1, 7:6.
Календарь Australian Open - 2025
Турнирная сетка Australian Open - 2025
Материалы по теме
Арина Соболенко разгромила Мирру Андрееву и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android