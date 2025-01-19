Australian Open — 2025, женщины: результаты матчей 19 января

Сегодня, 19 января, состоялся восьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Результаты 19 января:

Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:2;

Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 5:7, 6:2, 6:1;

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6, 6:0;

Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:1, 7:6.