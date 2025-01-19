Australian Open — 2025, женщины: результаты матчей 19 января
Сегодня, 19 января, состоялся восьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.
Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Результаты 19 января:
- Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:2;
- Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 5:7, 6:2, 6:1;
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6, 6:0;
- Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:1, 7:6.
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