Карлос Алькарас рассказал, будет ли смотреть матч Новака Джоковича

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в четвёртом круге Australian Open — 2025 над 18-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером рассказал, будет ли смотреть матч Новака Джоковича и Иржи Легечки. Встреча Алькараса и Дрейпера не была доиграна из-за травмы британца и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу испанца.

«Я буду смотреть.… Этого парня зовут Новак Джокович, я играл против него несколько раз», — сказал испанец в интервью на корте.

Следующий соперник Алькараса определится именно в матче серба Джоковича и Легечки.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.