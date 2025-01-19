Карлос Алькарас рассказал, будет ли смотреть матч Новака Джоковича

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в четвёртом круге Australian Open — 2025 над 18-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером рассказал, будет ли смотреть матч Новака Джоковича и Иржи Легечки. Встреча Алькараса и Дрейпера не была доиграна из-за травмы британца и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу испанца.
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«Я буду смотреть.… Этого парня зовут Новак Джокович, я играл против него несколько раз», — сказал испанец в интервью на корте.
Следующий соперник Алькараса определится именно в матче серба Джоковича и Легечки.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
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