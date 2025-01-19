Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025

Александр Зверев обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025
Комментарии

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между немецким теннисистом второй ракеткой мира Александром Зверевым и французом Уго Умбером, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Со счётом 6:1, 2:6, 6:3, 6:2 победу одержал представитель Германии.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 10:10 МСК
Уго Умбер
14
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 3 2
6 		2 6 6
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Немецкий теннисист 19 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Умбера 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Зверев сыграет с 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android