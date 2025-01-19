Александр Зверев обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025
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В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между немецким теннисистом второй ракеткой мира Александром Зверевым и французом Уго Умбером, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Со счётом 6:1, 2:6, 6:3, 6:2 победу одержал представитель Германии.
Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 10:10 МСК
14
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 3
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2
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 2 часа 20 минут. Немецкий теннисист 19 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Умбера 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале Australian Open — 2025 Зверев сыграет с 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом.
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