Александр Зверев обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между немецким теннисистом второй ракеткой мира Александром Зверевым и французом Уго Умбером, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Со счётом 6:1, 2:6, 6:3, 6:2 победу одержал представитель Германии.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Немецкий теннисист 19 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Умбера 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Зверев сыграет с 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом.