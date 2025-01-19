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Арина Соболенко объяснила свою традицию с полароидом на Australian Open — 2025

Арина Соболенко объяснила свою традицию с полароидом на Australian Open — 2025
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в четвёртом круге над россиянкой Миррой Андреевой (15-я в рейтинге WTA) объяснила традицию после каждой победной встречи делать фото на Polaroid. Встреча окончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Соболенко.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мы с парнем решили собирать такие фотографии на память. Надеюсь, получится создать классную коллекцию и украсить ею наш дом», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

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