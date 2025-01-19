Арина Соболенко объяснила свою традицию с полароидом на Australian Open — 2025

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в четвёртом круге над россиянкой Миррой Андреевой (15-я в рейтинге WTA) объяснила традицию после каждой победной встречи делать фото на Polaroid. Встреча окончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Соболенко.

«Мы с парнем решили собирать такие фотографии на память. Надеюсь, получится создать классную коллекцию и украсить ею наш дом», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.