Петрова: уверена, настанут дни, когда Мирра Андреева начнёт давать отпор Соболенко

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде россиянка Надежда Петрова поделилась впечатлениями от матча соотечественницы Мирры Андреевой с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1:6, 2:6) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025.
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«Не сказала бы, что Мирра пока не готова стабильно выступать на уровне Арины Соболенко. Физически, может, и готова. Но есть какие-то психологические блоки на данный момент. Это зависит от дня и турнира. Сегодня Арина своим темпом, напором и присутствием номером один просто переиграла. Если бы был другой турнир, может, были бы и другие обстоятельства. Но Арина сейчас действительно номер один у женщин по игре и языку тела. Она выходит и доказывает, что здесь лучшая.
Хотелось, конечно, больше борьбы, особенно для такой стадии турнира. Но это говорит о том, что Мирре ещё есть куда расти. Думаю, её команда всё понимает, они на правильном пути. Уверена, настанут дни и турниры, когда она начнёт давать отпор Арине. Мне нравится, как Мирра развивается — играет разнообразно, может вытащить сложные матчи, вроде и с физикой всё нормально. Это процесс взросления, приобретения уверенности в первую очередь. Ей надо наиграть определённое количество турниров, чтобы поверить в себя и свои силы, обыграть энное количество игроков из десятки. Это всё придёт со временем», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В четвертьфинале турнира в Австралии белоруска встретится ещё с одной россиянкой — 32-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой.
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