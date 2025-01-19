Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025, где сыграет с Алькарасом

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025, где сыграет с Алькарасом
Комментарии

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и представителем Чехии Иржи Легечкой, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча закончилась победой серба в трёх сетах — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		4 6 4
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Джокович девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android