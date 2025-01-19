Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025, где сыграет с Алькарасом
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В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и представителем Чехии Иржи Легечкой, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча закончилась победой серба в трёх сетах — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
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Иржи Легечка
И. Легечка
Матч продолжался 2 часа 40 минут. Джокович девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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