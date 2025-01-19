«Не хочется вот так выходить в четвертьфинал». Павлюченкова — о матче с Векич на АО-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о победе над хорваткой Донной Векич ( 7:6 (7:0), 6:0) в 1/8 финала Australian Open – 2025.

«Всегда приятно побеждать. Не знаю, смешанные чувства, потому что казалось, что она получила травму в концовке, не хочется вот так выходить в четвертьфинал. Но в первом сете с ней всё было хорошо, была отличная борьба, поначалу мы играли на равных. Условия были очень быстрыми, она быстро подавала и играла. Рада, что оставалась в игре и в итоге смогла выиграть тай-брейк», — сказала россиянка на послематчевой пресс-конференции.

За выход в полуфинал AO-2025 Павлюченкова сразится с действующей чемпионкой турнира первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1).