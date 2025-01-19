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«Не хочется вот так выходить в четвертьфинал». Павлюченкова — о матче с Векич на АО-2025

«Не хочется вот так выходить в четвертьфинал». Павлюченкова — о матче с Векич на АО-2025
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о победе над хорваткой Донной Векич ( 7:6 (7:0), 6:0) в 1/8 финала Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 05:45 МСК
Донна Векич
19
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		0
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Всегда приятно побеждать. Не знаю, смешанные чувства, потому что казалось, что она получила травму в концовке, не хочется вот так выходить в четвертьфинал. Но в первом сете с ней всё было хорошо, была отличная борьба, поначалу мы играли на равных. Условия были очень быстрыми, она быстро подавала и играла. Рада, что оставалась в игре и в итоге смогла выиграть тай-брейк», — сказала россиянка на послематчевой пресс-конференции.

За выход в полуфинал AO-2025 Павлюченкова сразится с действующей чемпионкой турнира первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1).

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