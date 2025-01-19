«Вопрос к молодым девочкам». Павлюченкова — о выходе в 1/4 финала АО-2025 в 33 года

32-я ракетка мира 33-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своих ощущениях после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2025. Сегодня. 19 января, она обыграла хорватку Донну Векич ( 7:6 (7:0), 6:0) в 1/8 финала.

— Удивлены выходом в четвертьфинал?

— Пожалуй, удивлена. В этом году я развлекаюсь, называя себя слишком старой для тура. Частично это правда. Вопрос к молодым девочкам, потому что я всё ещё здесь и уже в четвертьфинале. Может, их лучше спрашивать, пока я ещё тут и ещё выигрываю. Но да, наверное, удивлена. На самом деле я попроще подошла к предсезонке, перед этим поговорила с командой, сказала им: давайте для начала начнём предсезонку, посмотрим, как она пойдёт, потому что мне уже не 20 лет, восстанавливаюсь я уже не так. Я уже 100 предсезонок прошла и, если честно, терпеть их не могу. Решила, что буду идти день ото дня и смотреть, как всё идёт. Так что всё было более расслабленно, я хотела сохранить голод и мотивацию на этот Australian Open и в целом на сезон. Кажется, у меня это получилось. Но да, в каком-то смысле удивлена.

— Вы на камере написали, что уже слишком старая, понятно, что это шутка. Но как себя чувствуете по сравнению с прошлыми годами?

— Такой уж старой я себя не чувствую. На удивление организм чувствует себя нормально. Решила, что начну сезон, а там посмотрим, как он пойдёт, потому что уровень так высок, все девочки так сильно подают, скорости другие, у меня реакция уже не такая хорошая, как раньше. Сегодня условия были очень быстрыми, но я смогла выиграть и до сих пор здесь. В этом году я не играю пары, чтобы не тратить энергию и мотивацию. Да, удивительно, но я всё ещё здесь, — сказала россиянка на послематчевой пресс-конференции.

За выход в полуфинал AO-2025 Павлюченкова сразится с действующей чемпионкой турнира первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1).