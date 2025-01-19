Вихлянцева: Соболенко выносит всех соперниц подряд, а Мирра Андреева только начинает

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о поражении 17-летней россиянки Мирры Андреевой в матче с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025.

«Арина Соболенко отыграла сегодня превосходно, но и Мирра Андреева дала ей сыграть в такой теннис. Все мячи, которые летели, прилетали Арине в зону доступности. Например, если взять начало второго сета, то у Мирры получалось делать очень острый приём, по линиям, кроссом. Арине было тяжеловато с этими мячами. Но потом случился футфол, после него Мирра подала две двойные ошибки. Затем она немного растерялась, а вернулась, когда Арина на кураже продолжала играть и выигрывать.

Арина Соболенко на Australian Open выносит всех соперниц во всех матчах подряд. Наверное, это тот опыт, возраст, сила удара, который у неё есть. А Мирра пока только начинает, но её победы, выходы в четвертьфиналы и финальные стадии «Большого шлема» в столь юном возрасте означают, что у неё всё впереди», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.