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Вихлянцева: Соболенко выносит всех соперниц подряд, а Мирра Андреева только начинает

Вихлянцева: Соболенко выносит всех соперниц подряд, а Мирра Андреева только начинает
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о поражении 17-летней россиянки Мирры Андреевой в матче с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Арина Соболенко отыграла сегодня превосходно, но и Мирра Андреева дала ей сыграть в такой теннис. Все мячи, которые летели, прилетали Арине в зону доступности. Например, если взять начало второго сета, то у Мирры получалось делать очень острый приём, по линиям, кроссом. Арине было тяжеловато с этими мячами. Но потом случился футфол, после него Мирра подала две двойные ошибки. Затем она немного растерялась, а вернулась, когда Арина на кураже продолжала играть и выигрывать.

Арина Соболенко на Australian Open выносит всех соперниц во всех матчах подряд. Наверное, это тот опыт, возраст, сила удара, который у неё есть. А Мирра пока только начинает, но её победы, выходы в четвертьфиналы и финальные стадии «Большого шлема» в столь юном возрасте означают, что у неё всё впереди», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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