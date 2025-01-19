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Джокович не стал давать интервью после выхода в 1/4 финала Australian Open. Его освистали

Джокович не стал давать интервью после выхода в 1/4 финала Australian Open. Его освистали
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не стал давать послематчевое интервью на корте после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		4 6 4
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

После победы над чехом Иржи Легечкой (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)) Джоковича традиционно ждал интервьюер (Джим Курье) на корте. Однако Новак сам взял в руки микрофон и просто поблагодарил публику. Несмотря на это, отказ от интервью Джоковича явно разочаровал толпу, она начала гудеть.

Фото: скриншот из трансляции

«Спасибо большое, что были сегодня здесь. Я ценю вашу поддержку. Увидимся в следующем раунде. Спасибо большое», — сказал Джокович.

Причины решения Джоковича не давать интервью пока неизвестны. Теннисная общественность в социальных сетях недоумевает касательно этой ситуации.

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