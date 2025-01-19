Джокович не стал давать интервью после выхода в 1/4 финала Australian Open. Его освистали

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не стал давать послематчевое интервью на корте после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|4
|6 4
После победы над чехом Иржи Легечкой (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)) Джоковича традиционно ждал интервьюер (Джим Курье) на корте. Однако Новак сам взял в руки микрофон и просто поблагодарил публику. Несмотря на это, отказ от интервью Джоковича явно разочаровал толпу, она начала гудеть.
Фото: скриншот из трансляции
«Спасибо большое, что были сегодня здесь. Я ценю вашу поддержку. Увидимся в следующем раунде. Спасибо большое», — сказал Джокович.
Причины решения Джоковича не давать интервью пока неизвестны. Теннисная общественность в социальных сетях недоумевает касательно этой ситуации.
- 19 января 2025
-
14:25
-
14:22
-
14:12
-
13:56
-
13:40
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:20
-
12:11
-
11:56
-
10:49
-
09:57
-
09:48
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:10
-
08:13
-
07:53
-
07:39
-
07:27
-
06:35
-
06:26
-
05:44
-
05:00
-
04:54
-
04:36
-
03:57
-
02:30
-
01:30
-
00:38
-
00:35
- 18 января 2025
-
23:54