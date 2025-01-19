Вихлянцева: может, Мирре Андреевой сначала покорится парный Australian Open

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о российской теннисистке Мирре Андреевой (15-я в рейтинге WTA).

«А пока мы порадуемся, что Мирра Андреева вместе с Дианой Шнайдер сделали реванш в матче с Эррани и Паолини и прошли дальше в парном турнире. Может быть, первым турниром покорится парный Australian Open, а затем уже подтянутся и победы на одиночных турнирах. Как мы помним, Эшли Барти в юном возрасте выигрывала в парном разряде, а затем, спустя перерыв, она стабильно выигрывала у всех в одиночке. Пожелаем удачи Диане и Мирре в парном разряде и будем дальше смотреть за результатами Арины Соболенко», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Мирра Андреева проиграла в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счётом 1:6, 2:6.