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Вихлянцева: может, Мирре Андреевой сначала покорится парный Australian Open

Вихлянцева: может, Мирре Андреевой сначала покорится парный Australian Open
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Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о российской теннисистке Мирре Андреевой (15-я в рейтинге WTA).

«А пока мы порадуемся, что Мирра Андреева вместе с Дианой Шнайдер сделали реванш в матче с Эррани и Паолини и прошли дальше в парном турнире. Может быть, первым турниром покорится парный Australian Open, а затем уже подтянутся и победы на одиночных турнирах. Как мы помним, Эшли Барти в юном возрасте выигрывала в парном разряде, а затем, спустя перерыв, она стабильно выигрывала у всех в одиночке. Пожелаем удачи Диане и Мирре в парном разряде и будем дальше смотреть за результатами Арины Соболенко», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Мирра Андреева проиграла в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счётом 1:6, 2:6.

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