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«Постараюсь потягаться против её мощи». Павлюченкова — о матче с Соболенко в 1/4 финала АО

«Постараюсь потягаться против её мощи». Павлюченкова — о матче с Соболенко в 1/4 финала АО
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 33-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси в 1/4 финала Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

— Арина в великолепной форме, но у вас хорошая статистика личных встреч против неё. Что думаете по предстоящему матчу, как её обыграть?
— Я даже не думаю о статистике встреч против неё. Это уже было давненько, сейчас она уже другой игрок, номер один в мире, играет очень сильно. На самом деле не знаю, чего ожидать. Надеюсь, смогу показать великолепный теннис и постараюсь потягаться против её мощи.

— Как считаете, всё давление в матче будет на Арине, а вам нечего терять, и вы можете просто выйти и показать свой лучший теннис?
— У меня на этом турнире вообще нет никакого давления. В первом раунде тоже не было никакого давления. Во втором круге я играла против Анастасии, у нас с ней 10 лет разницы. У меня такой подход – в реальности они должны отдать мне по одному гейму и сказать мне: заканчивай играть. Ну, я бы так сделала, если бы мне было 23. Но сейчас дело не в этом, я не чувствую давления не только против Арины, а просто хочу веселиться и наслаждаться. Я не знаю, сколько у меня ещё осталось сил, поглядим. Она очень мощная и хорошо подаёт. Надо будет держаться в игре, хорошо подавать самой, её-то подачу забрать непросто. Надо будет очень сосредоточенно и чётко действовать на своей подаче, — сказала россиянка на пресс-конференции.

Павлюченкова и Соболенко провели между собой три матча на турнирах WTA. Счёт личных встреч 2-1 в пользу россиянки.

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