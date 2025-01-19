Руне вытеснит Рублёва из топ-10 мирового рейтинга, если обыграет Синнера на AO-2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв выпадет из топ-10 рейтинга ATP, если завтра, 20 января, 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне одолеет двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Напомним, Рублёв неудачно выступил на Australian Open — 2025. Андрей проиграл в первом же круге 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке в трёх сетах (6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7)).

В последний раз Рублёв покидал пределы топ-10 мирового рейтинга в конце августа 2022 года. Однако Андрею понадобилось лишь две недели, чтобы вернуться. Впервые игроком первой десятки Рублёв стал в 2020 году.