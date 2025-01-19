Руне вытеснит Рублёва из топ-10 мирового рейтинга, если обыграет Синнера на AO-2025
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв выпадет из топ-10 рейтинга ATP, если завтра, 20 января, 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне одолеет двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025.
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
13
Хольгер Руне
Х. Руне
Напомним, Рублёв неудачно выступил на Australian Open — 2025. Андрей проиграл в первом же круге 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке в трёх сетах (6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7)).
В последний раз Рублёв покидал пределы топ-10 мирового рейтинга в конце августа 2022 года. Однако Андрею понадобилось лишь две недели, чтобы вернуться. Впервые игроком первой десятки Рублёв стал в 2020 году.
Комментарии
- 19 января 2025
-
15:21
-
15:11
-
15:03
-
14:53
-
14:25
-
14:22
-
14:12
-
13:56
-
13:40
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:20
-
12:11
-
11:56
-
10:49
-
09:57
-
09:48
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:10
-
08:13
-
07:53
-
07:39
-
07:27
-
06:35
-
06:26
-
05:44
-
05:00
-
04:54
-
04:36
-
03:57
-
02:30