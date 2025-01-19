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Джокович объяснил, почему отказался давать интервью на корте после выхода в 1/4 финала AO

Джокович объяснил, почему отказался давать интервью на корте после выхода в 1/4 финала AO
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему не стал давать послематчевое интервью на корте после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		4 6 4
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Несколько дней назад знаменитый спортивный журналист, который работает на официального бродкастера турнира в Австралии, высмеивал сербских болельщиков, а ещё оскорблял меня. После этого ни он, ни канал не принесли публичных извинений.

Поскольку они официальный бродкастер, я решил не давать интервью Channel 9. Ничего не имею против Джима Курье или австралийских болельщиков.

Я обратился к зрителям, но это был неподходящий момент для того, чтобы объяснять происходящее. Теперь Channel 9 должен делать то, что посчитает нужным», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович имел в виду ведущего Channel 9 Тони Джонса, которые ранее подобным образом прокомментировал песни болельщиков Джоковича: «Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда».

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