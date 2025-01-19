Джокович объяснил, почему отказался давать интервью на корте после выхода в 1/4 финала AO

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему не стал давать послематчевое интервью на корте после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Несколько дней назад знаменитый спортивный журналист, который работает на официального бродкастера турнира в Австралии, высмеивал сербских болельщиков, а ещё оскорблял меня. После этого ни он, ни канал не принесли публичных извинений.

Поскольку они официальный бродкастер, я решил не давать интервью Channel 9. Ничего не имею против Джима Курье или австралийских болельщиков.

Я обратился к зрителям, но это был неподходящий момент для того, чтобы объяснять происходящее. Теперь Channel 9 должен делать то, что посчитает нужным», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович имел в виду ведущего Channel 9 Тони Джонса, которые ранее подобным образом прокомментировал песни болельщиков Джоковича: «Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда».