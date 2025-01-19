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Джокович заявил, что будет бойкотировать интервью на корте AO, пока перед ним не извинятся

Джокович заявил, что будет бойкотировать интервью на корте AO, пока перед ним не извинятся
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет отказываться от интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии – 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые он посчитал оскорблением.

Джокович. Я даю возможность Channel 9 разобраться с этим так, как они считают нужным. Вот и всё.
Журналист. Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не получите извинений?
Джокович. Да, именно так, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее ведущий Channel 9 Тони Джонс подобным образом прокомментировал песни болельщиков Джоковича: «Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда». Это задело Новака и после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2025 он отказался от интервью на корте, так как именно Channel 9 обладает правами на них.

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