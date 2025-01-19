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Джокович раскрыл детали разговора с директором Australian Open после бойкота интервью

Джокович раскрыл детали разговора с директором Australian Open после бойкота интервью
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович раскрыл, о чём разговаривал с директором Australian Open Крейгом Тайли после того, как отказался давать интервью на корте.

Ранее ведущий Channel 9 Тони Джонс подобным образом прокомментировал песни болельщиков Джоковича: «Новак переоценён. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда». Это задело Новака, и после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2025 он отказался от интервью на корте, так как именно Channel 9 обладает правами на них.

— О чём говорили с Крейгом Тайли?
— О том же, что я вам сказал. Я его не видел с тех пор, как это случилось, он общался с моим агентом и командой. Я хотел удостовериться, что у нас с ним хорошие отношения. Крэйг – феноменальный парень, который всегда старается помочь игрокам и понимает то, что нужно игрокам. Хотел озвучить ему свою позицию, почему я так сделал. Сказал ему: если вы хотите меня оштрафовать за то, что я не стал давать интервью на корте, это нормально, я это приму, потому что чувствую, что так надо было сделать. Вот и всё, — сказал Джокович на пресс-конференции.

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