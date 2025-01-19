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Australian Open вновь стал лучшим ТБШ для Новака Джоковича по числу побед

Australian Open вновь стал лучшим ТБШ для Новака Джоковича по числу побед
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Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал свою 98-ю победу в карьере на Australian Open, обыграв в четвёртом круге чешского теннисиста Иржи Легечку (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)).

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		4 6 4
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Таким образом, Джокович одержал больше побед на АО (98), чем на любом другом турнире «Большого шлема», превзойдя собственный результат, который он установил на Уимблдоне (97). Теперь в активе серба 381 победа на турнирах «Большого шлема»: Australian Open — 98, Уимблдон — 97, «Ролан Гаррос» — 96 и US Open — 90.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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