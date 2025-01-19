Australian Open вновь стал лучшим ТБШ для Новака Джоковича по числу побед

Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал свою 98-ю победу в карьере на Australian Open, обыграв в четвёртом круге чешского теннисиста Иржи Легечку (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)).

Таким образом, Джокович одержал больше побед на АО (98), чем на любом другом турнире «Большого шлема», превзойдя собственный результат, который он установил на Уимблдоне (97). Теперь в активе серба 381 победа на турнирах «Большого шлема»: Australian Open — 98, Уимблдон — 97, «Ролан Гаррос» — 96 и US Open — 90.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.