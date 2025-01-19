Australian Open вновь стал лучшим ТБШ для Новака Джоковича по числу побед
Поделиться
Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал свою 98-ю победу в карьере на Australian Open, обыграв в четвёртом круге чешского теннисиста Иржи Легечку (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)).
Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|4
|6 4
29
Иржи Легечка
И. Легечка
Таким образом, Джокович одержал больше побед на АО (98), чем на любом другом турнире «Большого шлема», превзойдя собственный результат, который он установил на Уимблдоне (97). Теперь в активе серба 381 победа на турнирах «Большого шлема»: Australian Open — 98, Уимблдон — 97, «Ролан Гаррос» — 96 и US Open — 90.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
Комментарии
- 19 января 2025
-
15:59
-
15:49
-
15:21
-
15:11
-
15:03
-
14:53
-
14:25
-
14:22
-
14:12
-
13:56
-
13:40
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:20
-
12:11
-
11:56
-
10:49
-
09:57
-
09:48
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:10
-
08:13
-
07:53
-
07:39
-
07:27
-
06:35
-
06:26
-
05:44
-
05:00
-
04:54
-
04:36