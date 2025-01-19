«Я была близка к этому на «Ролан Гаррос». Павлюченкова — о первом титуле категории WTA

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 33-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о возможном завоевании своего первого титула на турнире уровня WTA в одиночном разряде.

— Вы выиграли два юниорских титула. Каково было бы взять взрослый титул?

— Не знаю. Я была близка к этому в 2021-м на «Ролан Гаррос», и это единственный раз, когда я подбиралась так близко. Даже не знаю, какие это ощущения. Я девять раз играла в четвертьфиналах, один раз дошла до финала, в другие разы на четвертьфинале всё и заканчивалось. А это далековато, поэтому не знаю, как это ощущается, и даже не думаю об этом. Это очень далеко, — рассказала россиянка на пресс-конференции.

В 2021 году Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос», в котором уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в трёх сетах — 1:6, 6:2, 4:6.