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«К концу года заканчиваются силы». Павлюченкова объяснила, почему хорошо играет на АО

«К концу года заканчиваются силы». Павлюченкова объяснила, почему хорошо играет на АО
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 33-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объяснила, почему успешно выступает на Открытых чемпионатах Австралии.

— Это ваш четвёртый четвертьфинал здесь, почему на этом чемпионате вы показываете свой лучший теннис?
— Может, потому что свежесть ещё есть, это же начало сезона, а к его концу у меня заканчиваются силы (смеётся). Сложно сказать, нет какой-то формулы. Поиск вариантов, условия тут быстрые, я не против этого, тут много всего, чёткого ответа у меня нет.

— Что скажете по расписанию, вам нравится играть днём?
— Я не против. Я не в том положении, чтобы жаловаться. Первый матч я играла на корте «6», там рядом был бар, люди были пьяными, кричали, ели и пили. Казалось даже, что это и не «Большой шлем». Потом я играла на «Киа» без крыши, встречу пять раз останавливали, играть закончили в девять. Думаю, я не в том положении, чтобы комментировать расписание. Просто была довольна, что этот и предыдущий матчи мне поставили на большом корте. Иногда даже для восстановления лучше закончить пораньше, не играть слишком поздно, потому что и условия к вечеру сильно меняются, — рассказала россиянка на пресс-конференции.

В четвертьфинале AO-2025 Павлюченкова сыграет с действующей чемпионкой турнира первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1).

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