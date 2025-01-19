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Зверев вышел на второе место в истории по победам на ТБШ среди немецких теннисистов

Зверев вышел на второе место в истории по победам на ТБШ среди немецких теннисистов
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Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 105-ю победу на турнирах «Большого шлема» и вышел по этому показателю на второе место в истории среди немецких теннисистов, уступая лишь Борису Беккеру.

Это случилось в четвёртом круге Australian Open — 2025, где Зверев обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:1, 2:6, 6:3, 6:2.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 10:10 МСК
Уго Умбер
14
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 3 2
6 		2 6 6
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

У Бориса Беккера 163 победы на турнирах «Большого шлема». Вторую строчку с Александром Зверевым делит Томми Хаас — у него также 105 побед.

Открытый чемпионат Австралии-2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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