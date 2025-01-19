Зверев вышел на второе место в истории по победам на ТБШ среди немецких теннисистов

Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 105-ю победу на турнирах «Большого шлема» и вышел по этому показателю на второе место в истории среди немецких теннисистов, уступая лишь Борису Беккеру.

Это случилось в четвёртом круге Australian Open — 2025, где Зверев обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:1, 2:6, 6:3, 6:2.

У Бориса Беккера 163 победы на турнирах «Большого шлема». Вторую строчку с Александром Зверевым делит Томми Хаас — у него также 105 побед.

Открытый чемпионат Австралии-2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.