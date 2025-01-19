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Australian Open — 2025, мужчины: результаты матчей 19 января

Australian Open — 2025, мужчины: результаты матчей 19 января
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Сегодня, 19 января, состоялся восьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. 1/8 финала, 19 января:

  • Томми Пол (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:1, 6:1, 6:1
  • Карлос Алькарас (Испания) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:5, 6:1 — отказ
  • Александр Зверев (Германия) — Уго Умбер (Франция) —  6:1, 2:6, 6:3, 6:2
  • Новак Джокович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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Новости. Теннис
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