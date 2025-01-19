Арина Соболенко призналась, что был момент, когда она могла уйти из тенниса

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об одном из худших периодов в своей карьере.

«До того, как столкнулась с этой ситуацией с подачей, я неплохо подавала, но этого было недостаточно, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». Как я вышла из этой ситуации? Не знаю, честно, мы перепробовали всё. В какой-то момент нужно сделать шаг назад и осознать некоторые вещи, прийти к пониманию, что теннис — это просто теннис, что в жизни есть более важные вещи. Главное — стараться изо всех сил, пройти через это, выйти без страха проиграть матч, готовым к новой битве. Я просто так сильно люблю этот вид спорта, что буду продолжать пытаться, пока не найду способ. Вот так я смогла улучшить свою подачу и добиться гораздо большего.

Да, признаю, был момент, когда я подумала, что всё кончено, что пора уйти и заняться чем-то другим в жизни. Думаю, что в такие периоды нужно приложить усилия и попытаться снова начать, потому что именно в подобные моменты всё может измениться», — сказала белоруска на пресс-конференции после победы над Миррой Андреевой (6:1, 6:2) в 1/8 финала АО-2025.

В четвертьфинале турнира в Австралии Соболенко встретится с 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Павлюченковой.