Видео: момент, из-за которого Новак Джокович бойкотировал интервью на AO-2025
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.
Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|4
|6 4
29
Иржи Легечка
И. Легечка
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, из-за которого Джокович бойкотировал интервью после матча с Иржи Легечкой.
«Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда», — заявил ведущий журналист канала на глазах болельщиков из Сербии. Новак отметил, что перед ним не извинились ни сам журналист, ни руководство телеканала.
Напомним, в четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2025
-
18:20
-
18:05
-
17:52
-
17:40
-
16:55
-
16:43
-
16:40
-
16:16
-
16:16
-
16:08
-
15:59
-
15:49
-
15:21
-
15:11
-
15:03
-
14:53
-
14:25
-
14:22
-
14:12
-
13:56
-
13:40
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:20
-
12:11
-
11:56
-
10:49
-
09:57
-
09:48
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:10