Видео: момент, из-за которого Новак Джокович бойкотировал интервью на AO-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, из-за которого Джокович бойкотировал интервью после матча с Иржи Легечкой.

«Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда», — заявил ведущий журналист канала на глазах болельщиков из Сербии. Новак отметил, что перед ним не извинились ни сам журналист, ни руководство телеканала.

Напомним, в четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.