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Видео: момент, из-за которого Новак Джокович бойкотировал интервью на AO-2025

Видео: момент, из-за которого Новак Джокович бойкотировал интервью на AO-2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		4 6 4
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, из-за которого Джокович бойкотировал интервью после матча с Иржи Легечкой.

«Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда», — заявил ведущий журналист канала на глазах болельщиков из Сербии. Новак отметил, что перед ним не извинились ни сам журналист, ни руководство телеканала.

Напомним, в четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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