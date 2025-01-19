Карен Хачанов опубликовал пост по итогам выступления на Australian Open — 2025

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он опубликовал пост на своей странице в социальных сетях.

«K сожалению, не тот результат, на который надеялся в этом году в Мельбурне. Однако я мотивирован на начало сезона и буду продолжать готовиться и набирать в форму к предстоящим турнирам», — написал Хачанов в социальных сетях.

Напомним, Хачанов потерпел поражение от 42-го в рейтинге ATP американца Алекса Михельсена (3:6, 6:7 (5:7), 2:6) в третьем круге Australian Open — 2025. Турнир в Мельбурне проходит с 12 по 26 января.