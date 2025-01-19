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«Годами стараешься свалить, где посвободней». Российская теннисистка — о бане TikTok в США

«Годами стараешься свалить, где посвободней». Российская теннисистка — о бане TikTok в США
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Бывшая российская теннисистка Алёна Юрченко, которая в настоящее время работает тренером в Майами, высказалась о блокировке сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в США.

«Годами стараешься свалить куда-нибудь, где посвободней, а в итоге оказываешься в стране, где банят TikTok», — написала Юрченко на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что TikTok отключили в США: соцсеть пропала из американских App Store и Google Play, а жители США жалуются на вечную загрузку видео.

Ранее американская теннисистка Кори Гауфф после матча с олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич в четвёртом круге Australian Open — 2025 оставила надпись на камере о ситуации с TikTok в США.

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