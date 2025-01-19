Илон Маск отреагировал на решение Джоковича бойкотировать интервью на Australian Open

Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск отрегировал на решение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича отказаться от интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Гораздо лучше просто поговорить с публикой напрямую, чем проходить через фильтр негатива традиционных СМИ», — написал Илон Маск на своей странице в социальных сетях.

Напомним, репортер Channel 9 назвал теннисиста «переоцененным». Новак отметил, что перед ним не извинился ни сам журналист, ни руководство телеканала.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.