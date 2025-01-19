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Илон Маск отреагировал на решение Джоковича бойкотировать интервью на Australian Open

Илон Маск отреагировал на решение Джоковича бойкотировать интервью на Australian Open
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Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск отрегировал на решение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича отказаться от интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		4 6 4
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Гораздо лучше просто поговорить с публикой напрямую, чем проходить через фильтр негатива традиционных СМИ», — написал Илон Маск на своей странице в социальных сетях.

Напомним, репортер Channel 9 назвал теннисиста «переоцененным». Новак отметил, что перед ним не извинился ни сам журналист, ни руководство телеканала.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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