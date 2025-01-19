Джокович: встречи с Алькарасом напоминают мне сражения с Надалем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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«Жду большой битвы, как это обычно бывает в наших играх. Он доминировал в финале Уимблдона-2024, а я провёл хороший матч с ним на Итоговом в 2023 году. В плане интенсивности и энергии на корте встречи с ним напоминают мне сражения с Надалем. Алькарас — очень талантливый, динамичный и взрывной игрок. На таких теннисистов приятно смотреть, а вот состязаться с ними — не так уж и здорово. Я с нетерпением жду встречи. Для меня это вызов. Думаю, мы оба показываем хорошую игру на этом турнире. Мне нравится, как я выступаю», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
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