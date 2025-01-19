Смогут ли Касаткина и Кудерметова выйти в четвертьфинал Australian Open?

В ночь с 19 на 20 января состоятся матчи 1/8 финала Australian Open — 2025, где выступят две россиянки. 75-я ракетка мира Вероника Кудерметова встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (27-я в рейтинге WTA). 10-я ракетка мира Дарья Кастакина сыграет с восьмым номером рейтинга из США Эммой Наварро.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: cмогут ли Касаткина и Кудерметова выйти в четвертьфинал Australian Open?

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.