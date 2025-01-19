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Смогут ли Касаткина и Кудерметова выйти в четвертьфинал Australian Open?

Смогут ли Касаткина и Кудерметова выйти в четвертьфинал Australian Open?
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В ночь с 19 на 20 января состоятся матчи 1/8 финала Australian Open — 2025, где выступят две россиянки. 75-я ракетка мира Вероника Кудерметова встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (27-я в рейтинге WTA). 10-я ракетка мира Дарья Кастакина сыграет с восьмым номером рейтинга из США Эммой Наварро.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:30 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 08:30 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: cмогут ли Касаткина и Кудерметова выйти в четвертьфинал Australian Open?

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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