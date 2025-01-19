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«У него почти нет слабых мест». Алькарас — о предстоящем матче с Джоковичем на AO-2025

«У него почти нет слабых мест». Алькарас — о предстоящем матче с Джоковичем на AO-2025
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче 1/4 финала Australian Open — 2025, где он встретится с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У него почти нет слабых мест. Это будет первый раз, когда мы встретимся на харде турнира «Большого шлема», и это меня волнует. Готов сделать всё необходимое, если хочу победить его на этом корте. Его нынешняя форма впечатляет, но знаю, что способен показать против него хороший теннис. Стараюсь не думать о том, насколько важен матч с Новаком для спорта, потому что если бы я это делал, то соревноваться было бы невозможно. Для меня ничего не меняется, играю ли я против него в полуфинале или четвертьфинале», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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