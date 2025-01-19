Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание матчей на 20 января

В ночь с 19 на 20 января состоится девятый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 20 января (время — московское):

3:30 — Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина)

6:00 — Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США)

8:30 — Эмма Наварро (США) — Дарья Касаткина (Россия)

11:00 — Ева Лис (Германия) — Ига Швёнтек (Польша)

Напомним, Australian Open проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.