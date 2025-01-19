Виктория Азаренко поддержала Джоковича, назвав наглым поведение репортера Channel 9

Экс первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поведение репортера Channel 9, который назвал «переоцененным» 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Наглость репортера, который назвал Новака Джоковича переоценённым, просто безумна. Парень буквально прошёл игру, выиграв всё, что только можно в нашем виде спорта!» — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.

Новак Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.