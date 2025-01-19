Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей на 20 января

В понедельник, 20 января, пройдут матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 20 января (время — московское):

6:00 — Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания)

6:30 — Лоренцо Сонего (Италия) — Лёнер Тин (США)

7:30 — Гаэль Монфис (Франция) — Бен Шелтон (США)

12:30 — Алекс Михельсен (Россия) — Алекс де Минор (Австралия)

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.