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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей на 20 января

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей на 20 января
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В понедельник, 20 января, пройдут матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 20 января (время — московское):

  • 6:00 — Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания)
  • 6:30 — Лоренцо Сонего (Италия) — Лёнер Тин (США)
  • 7:30 — Гаэль Монфис (Франция) — Бен Шелтон (США)
  • 12:30 — Алекс Михельсен (Россия) — Алекс де Минор (Австралия)

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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