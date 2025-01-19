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«Всегда стараюсь поддержать». Алькарас — об успехах младшего брата в теннисе

«Всегда стараюсь поддержать». Алькарас — об успехах младшего брата в теннисе
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об успехах своего младшего брата Хайме на престижном юниорском турнире Les Petits As.

«С любовью вспоминаю тот турнир и тот этап моей жизни. У меня появилось много друзей, и рад, что мой брат переживает это сейчас. Моя мама там с ним, и она сказала мне, что он играл очень хорошо. Всегда стараюсь поддержать его и облегчить давление, которое оказывают на него люди. Мне нравится видеть, как он растёт и постепенно становится мужчиной», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На турнире Les Petits As во втором круге Хайме Алькарас-Гарфия проиграл Филипу Себеку 5:7, 6:7(5:7).

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