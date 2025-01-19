Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Синнера отреагировал на обиду Джоковича в адрес репортера австралийского ТВ

Тренер Синнера отреагировал на обиду Джоковича в адрес репортера австралийского ТВ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Даррен Кэхилл, ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, высказался о поведении репортера Channel 9, который назвал «переоцененным» 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Он [Тони Джонс] работает на местном канале Channel 9. Также он ведёт развлекательное шоу об австралийском футболе. Данный вид спорта здесь довольно популярен. Он уже давно работает в телеиндустрии, я уверен, что Тони просто хотел забавно отреагировать, но это было неуместно. Не виню Новака в том, что поведение Джонса оскорбило его», — сказал Кэхилл в эфире ESPN.

Новак Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.

Материалы по теме
Виктория Азаренко поддержала Джоковича, назвав наглым поведение репортера Channel 9
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android