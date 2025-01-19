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Алькарас — о снятии Дрейпера с AO-2025: нужно не думать ни о чём, кроме следующего матча

Алькарас — о снятии Дрейпера с AO-2025: нужно не думать ни о чём, кроме следующего матча
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о снятии 18-й ракетки мира британца Джека Дрейпера с матча четвёртого круга Australian Open — 2025.

«Я не чувствую себя комфортно, когда выигрываю матч из-за того, что соперник выбывает из игры. Это всегда сложный момент. Мне удалось поговорить с Джеком в раздевалке о том, что с ним случилось, и надеюсь, что он скоро восстановится. Убеждён, что очень скоро мы увидим его снова на своём лучшем уровне. Если я чему-то и научился за свою карьеру на турнирах «Большого шлема», так это тому, что нужно жить день за днём и не думать ни о чём, кроме следующего матча. Необходимо уважать всех соперников, концентрироваться на текущем моменте и выкладываться на 100%», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 08:05 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		1
7 		6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча не была доиграна из-за травмы британца и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу испанца. Далее Алькарас сыграет с серборм Новаком Джоковичем.

Календарь Australian Open - 2025
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