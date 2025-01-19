Алькарас — о снятии Дрейпера с AO-2025: нужно не думать ни о чём, кроме следующего матча

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о снятии 18-й ракетки мира британца Джека Дрейпера с матча четвёртого круга Australian Open — 2025.
«Я не чувствую себя комфортно, когда выигрываю матч из-за того, что соперник выбывает из игры. Это всегда сложный момент. Мне удалось поговорить с Джеком в раздевалке о том, что с ним случилось, и надеюсь, что он скоро восстановится. Убеждён, что очень скоро мы увидим его снова на своём лучшем уровне. Если я чему-то и научился за свою карьеру на турнирах «Большого шлема», так это тому, что нужно жить день за днём и не думать ни о чём, кроме следующего матча. Необходимо уважать всех соперников, концентрироваться на текущем моменте и выкладываться на 100%», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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Встреча не была доиграна из-за травмы британца и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу испанца. Далее Алькарас сыграет с серборм Новаком Джоковичем.
- 19 января 2025
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