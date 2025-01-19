Репортёр Тони Джонс извинился за слова в адрес Новака Джоковича

Репортёр Channel 9, который назвал «переоцененным» 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, извинился перед сербским теннисистом.

«К сожалению, мой вчерашний «юмор» был преподнесён как выпад в адрес Новака. Конечно, это не так. Я шутил с сербскими болельщиками на протяжении всего турнира. И слова в адрес Джоковича были продолжением, по крайней мере, я так думал. Если вы посмотрите наше утреннее шоу, то получите представление о том, как мы работаем. Я ни в коем случае не хотел проявить неуважение к Новаку. Приношу свои извинения. У меня точно не было намерения оскорбить его», — приводит слова Джонса Daily Mail.

Ранее Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.