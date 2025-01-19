Арина Соболенко рассказала, смотрит ли на счёт личных встреч с соперницами перед матчами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что не обращает внимания на счёт личных встреч перед своими матчами.

«Вообще на это не смотрю, для меня каждая игра — это новая возможность. Это новая игра, неважно, что произошло в прошлом. Для меня это значит оставаться в моменте и показывать свою лучшую игру, потому что я знаю, что если смогу показать свой лучший теннис, то смогу одержать победу. Думаю, просто стараюсь сосредоточиться на себе, в молодости ты слишком много внимания уделяешь внешним вещам, но потом с опытом понимаешь, что они не имеют особого значения. Что бы ни происходило за пределами площадки, это не имеет большого значения», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

На Australian Open — 2025 Арина Соболенко вышла в 1/4 финала, где встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.