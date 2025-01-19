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Арина Соболенко рассказала, смотрит ли на счёт личных встреч с соперницами перед матчами

Арина Соболенко рассказала, смотрит ли на счёт личных встреч с соперницами перед матчами
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что не обращает внимания на счёт личных встреч перед своими матчами.

«Вообще на это не смотрю, для меня каждая игра — это новая возможность. Это новая игра, неважно, что произошло в прошлом. Для меня это значит оставаться в моменте и показывать свою лучшую игру, потому что я знаю, что если смогу показать свой лучший теннис, то смогу одержать победу. Думаю, просто стараюсь сосредоточиться на себе, в молодости ты слишком много внимания уделяешь внешним вещам, но потом с опытом понимаешь, что они не имеют особого значения. Что бы ни происходило за пределами площадки, это не имеет большого значения», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

На Australian Open — 2025 Арина Соболенко вышла в 1/4 финала, где встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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