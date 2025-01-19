Кудерметова — Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

В понедельник, 20 января, пройдёт матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025, где встретятся 75-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова и 27-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина. Встреча начнётся не ранее 3:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.