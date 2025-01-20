Наварро — Касаткина: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025
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Сегодня, 20 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сразится с восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. Их встреча начнётся приблизительно в 8:30 мск.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 08:30 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
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10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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