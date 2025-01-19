«Матч с очень высокими ставками». Гауфф — о предстоящей встрече с Бадосой на AO-2025
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Победительница US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящей встрече с 12-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой в 1/4 финала Australian Open — 2025.
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:00 МСК
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Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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Паула Бадоса
П. Бадоса
«Она очень сложный соперник. Каждый раз, когда играю с ней, знаю, что это будет сложный матч. Она отличный игрок, и у неё сейчас отличный момент. Надеюсь, смогу показать хороший теннис, но ожидаю, что она выложится на полную. Это матч с высокими ставками, я взволнована. Мне нравится соревноваться, и чувствую, что эти матчи сделают меня только лучше», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
В четвёртом круге Australian Open — 2025 Кори Гауфф обыграла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич со счётом 5:7, 6:2, 6:1.
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