«Матч с очень высокими ставками». Гауфф — о предстоящей встрече с Бадосой на AO-2025

Победительница US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящей встрече с 12-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«Она очень сложный соперник. Каждый раз, когда играю с ней, знаю, что это будет сложный матч. Она отличный игрок, и у неё сейчас отличный момент. Надеюсь, смогу показать хороший теннис, но ожидаю, что она выложится на полную. Это матч с высокими ставками, я взволнована. Мне нравится соревноваться, и чувствую, что эти матчи сделают меня только лучше», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В четвёртом круге Australian Open — 2025 Кори Гауфф обыграла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич со счётом 5:7, 6:2, 6:1.