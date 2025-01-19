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«В межсезонье я не мог ходить». Дрейпер подробно рассказал о своей травме

«В межсезонье я не мог ходить». Дрейпер подробно рассказал о своей травме
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18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своём повреждении, из-за которого он снялся с матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Британец не смог доиграть поединок с испанцем Карлосом Алькарасом и досрочно завершил матч при счёте 7:5, 6:1 в пользу испанца.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 08:05 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		1
7 		6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У меня тендинит в бедре (воспаление и дистрофия сухожилий. Прим. — „Чемпионата“). Проблема никуда не делась. В межсезонье из-за этого заболела спина, я не мог ходить. Так что я невероятно удивлён тем, как играл, и тем, какие нагрузки смог выдержать мой организм», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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