«В межсезонье я не мог ходить». Дрейпер подробно рассказал о своей травме

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своём повреждении, из-за которого он снялся с матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Британец не смог доиграть поединок с испанцем Карлосом Алькарасом и досрочно завершил матч при счёте 7:5, 6:1 в пользу испанца.

«У меня тендинит в бедре (воспаление и дистрофия сухожилий. Прим. — „Чемпионата“). Проблема никуда не делась. В межсезонье из-за этого заболела спина, я не мог ходить. Так что я невероятно удивлён тем, как играл, и тем, какие нагрузки смог выдержать мой организм», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.