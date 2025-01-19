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«Это вынудит меня читать больше книг и стать продуктивной». Гауфф — об уходе TikTok из США

«Это вынудит меня читать больше книг и стать продуктивной». Гауфф — об уходе TikTok из США
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Победительница US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об уходе TikTok из США.

«Некоторые люди не знали, что значит моё послание после матча. В США теперь в TikTok не войти. У меня не получилось. Думала, меня это не затронет, потому что я в Австралии. Но, видимо, это как-то связано с моим телефонным номером или что-то такое.

Надеюсь, он вернётся. Это грустно. Сижу там ещё с тех пор, как он назывался musical.ly. Постоянно сидела там перед матчами. Наверное, это вынудит меня читать больше кинг и стать более продуктивным человеком. Но у меня ощущение, что он каким-то образом вернётся», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, Гауфф после матча с олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич в четвёртом круге Australian Open — 2025 оставила надпись на камере о ситуации с TikTok в США. Соцсеть пропала из американских App Store и Google Play, а американцы жалуются на вечную загрузку видео.

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