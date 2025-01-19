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«Надеюсь, смогу взять реванш». Бадоса — о будущем матче с Гауфф на Australian Open

«Надеюсь, смогу взять реванш». Бадоса — о будущем матче с Гауфф на Australian Open
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о предстоящей встрече с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«Я люблю Кори, очень уважаю её, она отличный соперник. У нас всегда были трудные матчи, последний был очень сложным для меня, потому что я тогда выигрывала, а потом, в полуфинале в Пекине, ситуация изменилась. Это была отличная игра, хотя в Риме всё было немного похоже. Действительно помню каждый матч, так что, надеюсь, смогу взять реванш здесь. Это особенная встреча, четвертьфинал, да ещё и на центральном корте с такой теннисисткой, как она. Мне всегда нравилось играть против неё, очень уважаю её. Буду готовиться к этой битве снова», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Счёт личных встреч Паулы Бадосы и Кори Гауфф — 3-3. Американка побеждала в 1/2 финала в Пекине-2024, в четвёртом круге Рима-2024 и в третьем круге в Дохе-2022. Бадоса оказывалась сильнее в третьем круге Мадрида-2023, в 1/4 финала Сан-Хосе-2022 и в третьем круге Индиан-Уэллса-2021.

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